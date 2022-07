Pete Davidson tem vários planos para o futuro e um deles é, sem dúvida, o casamento.

O comediante, que atualmente se encontra num relacionamento com Kim Kardashian, falou do assunto numa conversa com Kevin Hart.

“É esse o caminho que espero que tome, sabes?”, afirmou o humorista.

Será que no futuro assistiremos ao enlace de Kim e Pete?

Recorde-se que a Kardashian já foi casada três vezes, sendo que a mais recente foi com Kanye West, com quem tem quatro filhos em comum.

