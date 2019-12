Pete Davidson encontra-se atualmente num relacionamento com Kaia Gerber, sobre o qual teve a oportunidade de falar no programa 'Weekend Update', com Colin Jost. Quando questionado se estava a namorar com alguém, o humorista respondeu:

"Sim, e não é justo, Colin. Quando tu sais com uma mulher famosa toda a gente fica enternecida, mas quando sou eu o mundo quer-me esmurrar", afirmou, referindo-se ao facto de neste momento Colin se encontrar com Scarlett Johansson.

"Há milhões de rapazes como eu e eu sou o único com um emprego. Eu e o Tyga", brincou.

