Tudo indica que a relação de Kim Kardashian e Pete Davidson não seja apenas amizade e que estão mesmo a namorar. Depois do Page Six ter revelado que o romance já é oficial pelo menos para o circulo de amigos, há novas imagens que dão mais asas às especulações que têm estado no centro das atenções nas últimas semanas.

De acordo com o Daily Mail, Pete e Kim foram vistos de mãos dadas em público, na quarta-feira, durante os festejos do aniversário do comediante em Palm Springs, Califórnia.

O jornal destaca ainda que ambos não conseguiram esconder os sorrisos radiantes enquanto caminhavam de mãos dadas perto da mansão de Kris Jenner, onde estão juntos, deixando poucas dúvidas no que diz respeito à relação.

