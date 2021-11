Pete Davidson comemorou o 28.º aniversário com Kim Kardashian, que tem vindo a ser apontada como a nova namorada do humorista apesar de ainda não ter sido confirmado de forma oficial.

Apenas um dia depois de ter completado mais um ano de vida, esta quarta-feira, Pete Davidson destacou duas imagens na sua página de Instagram, onde se pode ver o comediante junto de Kim Kardashian, Kris Jenner e Flavor Flav. "Festa de aniversário", disse.

Por sua vez, Flavor Flav, de 62 anos, destacou as mesmas fotografias na sua página de Instagram e revelou na legenda que as imagens foram captadas durante os festejos do aniversário de Pete, que completou 28 anos no dia 16 de novembro.

