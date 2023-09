Paris Jackson já tinha entrado com um pedido de ordem de restrição contra um homem, cuja identidade não foi revelada, depois de este alegadamente ter saltado a vedação da sua casa e "espreitado pelas janelas".

O homem acabou por ser apanhado pela policia e detido, acusado de quatro crimes, entre os quais dois de perseguição.

De acordo com o The Blast, o homem também é acusado de "assédio nas redes sociais" e, se for condenado, poderá ter que passar até um ano preso ou pagar uma multa de no máximo (cerca de 930 euros).

O suspeito está atualmente detido sob fiança de vinte mil dólares (perto de 18700 euros) na Men Central Jail, em Los Angeles.

No pedido de ordem de restrição, Paris, de 25 anos, deixou claro que não conhece o homem, mas que ele começou a enviar-lhe mensagens no final de 2019 e que estava preocupada com o seu comportamento ao tentar de várias formas contactá-la.

