Michael Jackson faria 65 anos esta terça-feira, dia 29 de agosto, uma data que a filha do cantor, Paris, de 25 anos, assinalou nas redes sociais.

A cantora partilhou um vídeo, que decidiu gravar após ter recebido muitas mensagens de pessoas a questionarem-na sobre o motivo pelo qual ainda não tinha falado sobre o pai.

Numa gravação, onde recordava Michael Jackson e contava que o pai não gostava que o seu aniversário fosse lembrado, a jovem artista levantou os braços para apanhar o cabelo e deixou à vista alguns pelos nas suas axilas.





© Instagram/ Paris Jackson

Por esse motivo, recebeu diversos comentários de 'haters', pessoas que a atacaram por mostrar os pelos, algo que Paris rebateu com uma mensagem no X (antigo Twitter), que partilhou depois também no Instagram.

"Eu não estava a prender o cabelo para mostrar os pelos da minha axila. Há muito tempo que não os tiro e esqueço-me de que estão ali o tempo todo. Superem", escreveu.

© Instagram/ Paris Jackson

