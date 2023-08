Foi nas stories da sua página de Instagram que Paris Jackson prestou uma homenagem ao pai, Michael Jackson, no dia em que completaria 65 anos.

Esta terça-feira, dia 29 de agosto, a jovem, de 25 anos, publicou um vídeo na rede social onde falou do aniversário do pai e recordou: "Quando era vivo, odiava que qualquer pessoa se lembrasse do seu aniversário, que lhe desejassem um 'feliz aniversário'".

"Na verdade, nem queria que soubéssemos quando é que fazia anos, porque ele não queria que fizéssemos uma festa ou algo assim", acrescentou.

"Dito isto, as redes sociais são, aparentemente, a forma que as pessoas têm para expressar o seu amor e carinho hoje em dia. E se não desejamos um 'feliz aniversário' a alguém através das redes sociais isso, aparentemente, significa que não a amamos", lamentou.

Ao falar do facto de anteriormente não se manifestar publicamente no dia em que o pai fazia anos, contou: "Basicamente diziam que não amo o meu próprio pai com base no que publico no Instagram. Por isso fiz um pequeno vídeo para vocês e espero que gostem".

De seguida, publicou um outro vídeo onde aparece no palco ao lado das bandas Incubus e Bad Flower, como destaca a People.

"É o aniversário do meu pai. Ele faria hoje 65 anos e colocou 50 anos de sangue, suor e lágrimas, amor e paixão para fazer o que fez, para que eu possa ficar aqui no palco à vossa frente a gritar ao microfone", dizia. "Devo-lhe tudo", afirmou ainda.

Mas não ficou por aqui e numa outra partilha incentivou os fãs de Michael Jackson a celebrarem o seu aniversário dando apoio a causas que o pai defendia, como a mudança climática ou os direitos dos animais. Veja o vídeo da galeria.

