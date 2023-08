Os dois filhos de Michael Jackson - Prince Jackson, de 26 anos, e Blanket 'Bigi' Jackson, de 21 - surgiram em público no dia que se celebraria o 65.º aniversário do artista, caso estivesse vivo.

Fotógrafos que se encontravam no local em Las Vegas apanharam os dois irmãos a interagir com diversos convidados no Sin City’s Mandalay Bay Resort and Casino, esta terça-feira, 29 de agosto.

Se Prince se mostrou à vontade, Blanket permaneceu mais discreto.

Já Paris, irmã de Prince e Blanket, não foi ao evento uma vez que se encontra em digressão com a sua banda.

Recorde-se que Mickael Jackson morreu em junho de 2009 na sequência de um ataque cardíaco causado por uma overdose acidental. Tinha 50 anos.

