A morte inesperada de Bob Saget continua em grande destaque na imprensa internacional, onde recentemente ganhou eco uma frase do comediante publicada na sua autobiografia, 'Dirty Daddy: The Chronicles of a Family Man Turned Filthy Comedian'.

"Sempre tive um fascínio pela morte por ter estado rodeado de tantas [mortes] enquanto crescia", escreveu, em 2014, o norte-americano.

O desabafo de Bob Saget prende-se com os momentos de grande dor que sofreu ao longo dos 65 anos de vida, logo a começar na sua infância, quando perdeu três das pessoas que mais admirava.

Morreram de ataque cardíaco três tios do comediante quando este tinha oito, nove e 15 anos. "Todos estes homens foram super-heróis na minha infância", disse o artista.

Bob Saget perdeu também as irmãs, Andi e Gay, precocemente. Andi morreu aos 34 anos devido a um aneurisma e Gay perdeu a vida aos 47 devido a uma doença autoimune.

O comediante, que se tornou popular pelo papel de Danny Tanner na série 'Que Família!', foi encontrado sem vida no domingo num hotel em Orlando, na Florida. Tinha 65 anos.

