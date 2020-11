Noélia Pereira, uma das concorrentes do 'Big Brother 2020' e atual comentadora da crónica social do 'Você na TV', deixou os seguidores de queixo caído com a última publicação na sua conta de Instagram.

Isto porque a empresária algarvia se mostrou em fato de treino e a perda de peso não escapou aos olhos dos internautas, o que suscitou generosos elogios na caixa de comentários.

"És mesmo tu? Parabéns pelo esforço", "Elegantíssima. Querer é poder" e "Cada vez mais elegante e saudável! Está linda", foram algumas das reações.

Veja na galeria as imagens que está a dar que falar.

