Depois de na última gala do 'Big Brother Famosos' terem anunciado que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', iria deixar o papel de comentadora, a mesma recorreu ao Instagram para falar desta decisão.

"Quando, em 1873, aceitei o convite do Nuno Santos para o 'Big Brother', nunca pensei que tipo de comentadora iria ser. Acredito que me contrataram por acharem que, de alguma forma, poderia fazer a diferença. Pelo humor, pelo sarcasmo, pela frontalidade, e por, de alguma forma, poder dar voz a tantas pessoas que viam o jogo como eu (os fixes, não dou voz aos outros)", começou por escrever.

"Lembro-me de estar super contida nas primeiras aparições (porque já sei do que a casa gasta) e de, às tantas, ter pensado 'isto assim não dá para mim. Ou digo o que realmente penso e arco com as consequências (boas e más), ou se for para ser só mais uma a enfeitar o sofá e a dizer que é tudo lindo, então vou andando, que deixei uma perna de borrego no forno'. Nunca decidi ser mais polémica, controversa, corrosiva, o que fosse. Mas também nunca me interessou ser consensual ou gostada por todos, sei que é impossível com o meu registo. Interessou-me, sim, dizer o que pensava, defender aquilo em que acreditava e ajudar a, de alguma forma, mudar um bocadinho a imagem preconceituosa que tanta gente tinha (tem) do 'BB'", destacou.

"Diverti-me muito nas primeiras edições que comentei, foram muitas as vezes em que ri até às dores abdominais, mas essa diversão foi passando. Culpa do cansaço, da rotina, mas também da própria dinâmica do programa, que foi mudando. Esta última edição foi particularmente densa e eu percebi, desde logo, que já não estava a ser giro. E como esse foi sempre o limite que impus a mim mesma, decidi que estava na hora de parar", explicou.

"Percebi que para se estar em determinados formatos, é preciso querer muito e/ou engolir alguns sapos e ter uma espinha dorsal maleável. Ora como a minha felicidade e a minha realização passam por muitas outras coisas e, sobretudo, porque herdei uma coluna tão torta como o meu feitio, optei por não continuar", acrescentou, mostrando-se entusiasmada com os novos projetos.

"Está tudo bem, estou super em paz com a decisão (e com a TVI, não inventem dramas) e muito entusiasmada com o que está para vir. Ser comentadora do 'BB' foi das melhores experiências da minha vida, sou super grata a todos os que se cruzaram comigo… e a vocês, sempre a vocês. Os fixes, claro. Os outros… olhem, aceitem(-me), que dói muito menos. Até já! Sempre vossa", rematou.

