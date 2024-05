"Percebem porque é que casei com ele?": foram estas as palavras de Meghan Markle depois de ouvir o discurso que o príncipe Harry fez para os alunos de uma escola da Nigéria, que o casal visitou esta sexta-feira, 10 de maio.

"É tão inspirador porque ele diz a verdade", notou ainda a duquesa de Sussex.

Harry fez um discurso sobre a saúde mental, causa para a qual tem vindo a chamar a atenção ao longo dos últimos anos.

"Em alguns casos à volta do mundo, mais do que possam imaginar, há um estigma no que diz respeito à saúde mental. Demasiadas pessoas não querem falar sobre isso porque é invisível. É algo que está na nossa mente e que não conseguimos ver. Não é como uma perna partida ou um tornozelo torcido", afirmou Harry.

"É algo acerca do qual temos uma certa insegurança. Mas adivinhem: todas as pessoas nestas sala, desde os mais novos até aos mais velhos, lidam com a saúde mental", informa.

"Por isso, devem cuidar de vocês mesmos para conseguirem cuidar de outras pessoas. E vice-versa. Não há vergonha em assumir que hoje foi um mau dia, okay?", aconselha, por fim.

Nesta ocasião, a duquesa de Sussex ainda teve a oportunidade de falar dos filhos - a princesa Lilibet, de dois anos, e o príncipe Archie, de cinco: Meghan Markle revela palavras marcantes da filha Lilibet, de dois anos

