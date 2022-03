Jason Momoa afirma que ele e Lisa Bonet “ainda são família” perante rumores de uma reconciliação.

“A Lisa não conseguiu estar aqui, então estamos a representar [a família], eu e os meus bebés”, disse o ator, esta terça-feira, enquanto falava com o Entertainment Tonight na estreia de ‘The Batman’, em Nova Iorque.

“Estamos muito contentes por estar aqui… Ainda somos família”, acrescentou. Referindo-se à enteada Zoë Kravitz, afirmou: “Estamos muito orgulhosos”.

Jason Momoa participou no evento para apoiar a filha mais velha de Lola Bonet, Zoë Kravitz, que no filme interpreta Catwoman. Na companhia do ator estavam os jovens Lola, de 14 anos, e Nakoa-Wolf, de 13. Zoë Kravitz é fruto do casamento terminado de Lisa com Lenny Kravitz.

De recordar também que no início do ano foi noticiada a separação de Jason Momoa e Lisa Bonet. No entanto, entretanto surgiram rumores de uma possível reconciliação.

