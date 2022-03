Jason Momoa esteve com os filhos, Nakoa-Wolf, de 13 anos, e Lola Iolani, de 14, na estreia de 'The Batman', em Nova Iorque, na noite de terça-feira, para apoiar Zoë Kravitz, meia irmã dos meninos.

De recordar que Nakoa-Wolf e Lola Iolani são frutos do casamento de Jason Momoa com Lisa Bonet. A atriz é ainda mãe de Zoë Kravitz, de 33 anos, do casamento anterior com Lenny Kravitz.

Na passadeira vermelha, o ator posou com os filhos e todos mostraram-se muito divertidos, durante e fora do local onde decorreu o evento.

De referir ainda que esta presença da família na estreia do filme acontece perante os rumores de que Jason e Lisa estão separados, como relata o Page Six.

Na longa-metragem, de Matt Reeves, Zoë interpreta Catwoman.

Leia Também: Jason Momoa mostra-se "orgulhoso" de Zoë Kravitz semanas após separação