Zoë Kravitz completa este domingo, dia 1 de dezembro, 36 anos.

A filha do músico Lenny Kravitz com Lisa Bonet nasceu em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1988 e é atriz, modelo e cantora.

Zoë começou a carreira em 2007 e já entrou em filmes como 'A estranha em mim' e 'X-Men'.

Em 2011 participou na série de enorme sucesso 'Californication' e, em 2013, fez parte do elenco do filme de ficção científica 'Depois da Terra', ao lado de Will e Jaden Smith.

Um dos mais famosos projetos em que entrou foi na série 'Big Little Lies', da HBO.

Este ano, 2024, Zoë estreou-se como realizadora, co-argumentista e produtora do thriller psicológico, 'Um sinal secreto', onde conheceu Channing Tatum, com quem namorou.

