Enquanto Tânia Ribas de Oliveira está de férias, é José Carlos Malato quem a tem vindo a substituir no programa da RTP1 'A Nossa Tarde'. Esta terça-feira, 22 de agosto, o apresentador esteve à conversa com Duarte, um menino que o deixou intrigado com uma das suas respostas.

Quando questionado sobre a "carreira" que gostaria de seguir no futuro, o pequeno convidado respondeu:

"A minha carreira era ser primeiro youtuber, depois cantor, depois professor e depois Primeiro Ministro".

Os planos de Duarte deixaram Malato no mínimo surpreendido.

Ora veja:

