Carlos Ruah, médico de profissão, sofreu um AVC isquémico há cerca de três anos e meio, uma fase marcante que foi recordada por Daniela Ruah durante a entrevista ao 'Alta Definição', da SIC.

"Felizmente estava cá. Fui ter com ele ao hospital e pensava que dali não passava. Pensava que aquele era o último momento que ia ter com o meu pai", recordou, muito emocionada, em conversa com Daniel Oliveira.

"Lembro-me de pedir aos médicos, de implorar, a dizer que ele era um deles, que já tinha salvado muita gente e que tinham de o salvar. E conseguiram porque ele sobreviveu. E está bem" contou.

"Cognitivamente voltou a ser ele próprio. Falo com ele praticamente todos os dias. Fisicamente ficou mais afetado, mas o meu pai – tal como eu – é um positivo palerma e está na maior", acrescentou em lágrimas.

"E depois isto da Covid foi chato porque interrompeu muitas fisioterapias. Acho que ele poderia ter recuperado um bocadinho mais se não fosse a parte da Covid. Mas o mais importante é que voltei a ter o meu pai de volta, que é a pessoa a quem posso ligar e lembra-se de tudo, percebe tudo, lê tudo, vê tudo. Tem um bocadinho de dificuldade em comunicar, ficou com um bocadinho de afasia, mas falamos perfeitamente. Seria muito mais difícil se a parte cognitiva não tivesse voltado, porque aí parece que a pessoa que era já não está lá, mas está a 100%", destacou.

"Felizmente estava cá quando aconteceu, mas depois a ir-me embora custou-me imenso porque sabia que precisavam de apoio. No lar dele com a mulher dele e o filho dele, ele é um dos pilares da casa. De repente, ficaram só com dois. E isso é super difícil. Portanto, não só fiquei triste como filha, mas fiquei triste pelo lar deles", confessou.

Depois deste grande susto com o pai, Daniela Ruah decidiu ir avaliar todo o seu corpo para perceber se "havia alguma coisa genética que podia ter influenciado o AVC". Isto porque "a bisavó teve, a avó teve e o pai" também.

"O AVC não é genético, sabemos disso, mas podia haver alguma propensão, alguma formação de alguma coisa no corpo que podia provocar o AVC. Então fui fazer uma ressonância magnética da cabeça aos pés e não tenho nada, está tudo bem", partilhou.

Durante a entrevista, a atriz também falou na mãe, tendo contado que a mesma se casou com um americano, pessoa que conheceu antes da pandemia, e vivem atualmente perto da casa de Daniela Ruah.