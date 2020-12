Pedro Teixeira voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com um novo carinhoso retrato da namorada, Sara Matos, com a filha, Maria, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.

Nesta nova fotografia, a atriz aparece a descansar no sofá de casa com a pequena Maria, momento que 'derreteu' o coração de Pedro Teixeira e que não passou despercebido aos olhos dos fãs mais atentos.

Veja a referida ternurenta fotografia na galeria.

