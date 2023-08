Simão Navarro é um nome que soará familiar àqueles que eram crianças e jovens em 2004 e que ocupavam diariamente o seu lugar no sofá às 19h para verem a TVI. É a personagem com que Pedro Teixeira se estreou nos 'Morangos com Açúcar' e que ditou o início do seu percurso enquanto ator.

Agora, o Simão está de volta na nova temporada da série juvenil e Pedro Teixeira, tal como outros atores, tem partilhado um pouco dos bastidores das gravações, que começam a chegar ao fim.

Esta quinta-feira, dia 10, usou as stories da sua cota no Instagram para publicar uma fotografia captada entre gravações, na qual o ator aparece a caminhar e a sorrir, usando um look descontraído totalmente em cinzento.

"Simão Navarro 2023", escreveu, na legenda da fotografia.

