Pedro Teixeira e Sara Matos entraram juntos e com muito amor no novo ano. E no primeiro dia de 2020 nada melhor do que um passeio romântico para manter as boas energias.

O casalinho passeou na praia e registou estes momentos a dois com fotografias amorosas, que mais tarde foram publicadas nas InstaStories do ator.

Espreite a galeria para ver as imagens.

