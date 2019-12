Sara Matos não foi a única a assinalar publicamente o aniversário de Pedro Teixeira. Além da namorada do ator, também a amiga Cristina Ferreira quis dedicar-lhe uma mensagem especial.

"Este rapaz faz anos hoje. E eu gosto dele do tamanho do mundo", escreveu a apresentadora ao partilhar nas suas InstaStories um conjunto de imagens que lembram os vários momentos de cumplicidade que a estrela da SIC já viveu ao lado do amigo.

Espreite as imagens na galeria.