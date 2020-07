Com a saída de Leonor Poeiras da TVI foram várias as figuras públicas que manifestaram a sua solidariedade para com a apresentadora, entre elas, Pedro Teixeira. Perante alguns dos rumores que nasceram a partir do seu apoio, o ator e apresentador decidiu fazer um esclarecimento sobre o assunto na sua conta de Instagram.

"Hoje acordei com várias mensagens e chamadas de jornalistas com o propósito de perceberem o porquê de eu não estar alinhado com a direção da TVI. Sem perceber o porquê de tais questões, procurei saber qual a fonte ou fundamentos que havia despoletado todo um alvoroço. E a resposta é simples: sim, leram bem, o que provocou uma onda de dúvidas ou questões foi o facto de eu ter colocado um coração no post de uma das minhas pessoas mais queridas, a Leonor Poeiras", começa por explicar.

"Aquele que era um coração de um amigo para uma amiga a desejar-lhe o melhor do mundo na nova etapa que terá pela frente, tornou-se um coração que traduzia uma insatisfação em relação a qualquer tipo de posição tomada pela minha casa, a minha estação, a TVI. Volto a repetir, um coração", lamenta.

"Um coração, no meu entendimento, é símbolo de amor e não de ódio ou de manifestação de qualquer tipo de mau estar. Um coração é algo que eu desenho para a minha filha quando quero dizer que a amo, que envio à minha mãe quando tenho saudades dela ou até em resposta a muitos comentários que me deixam aqui, como demonstração do amor que tenho por todos vocês", nota.

"Portanto, vamos ser mais leves, mais de bem com a vida. Acreditem que a vida nos sorri mais quando somos bons e positivos uns para os outros. Quanto à Leonor volto a dar-lhe um enorme beijinho e a desejar-lhe tudo de bom que o mundo tem para dar e quanto à minha casa, a minha TVI, vamos continuar a trabalhar diariamente para continuarmos a ser cada vez melhores e a prestar SEMPRE um serviço que nos orgulha a nós, enquanto profissionais, e a vocês enquanto o melhor público do mundo", completa.

