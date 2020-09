A nova edição do 'Big Brother - A Revolução' começou há pouco tempo, no entanto, já registou duas baixas: Luís e Bruno.

Quem não ficou indiferente a isto foi Pedro Soá, um dos concorrentes mais polémicos da passada edição.

"Estão a cair que nem tordos! Parece fácil... só quem está dentro de um jogo destes é que sabe!", notou na stories da sua conta de Instagram.

Posteriormente acrescentou: "Vendia um rim para ver estes concorrentes no BBZOOM 18 dias!".

A apreciação de Pedro não terminou até este deixar ainda um recado: "Vejo muita gente preocupada com BBS e quem sai e entra, com o que e passa nas revistas, aspiradores, Noélias, etc. Agora, ajudar quem precisa está quieto! Ajuda tu!".

"E assim vai o nosso belo país! Hipócritas! O encontro final serviu para nos unir e ajudar uma criança que necessita de todos nós e muitos fugiram! Afinal, o mais criticado e "odiado" concorrente colocou mãos à obra e voilá! Deixem-se de merdas e façam realmente o bem, mostrando e não só falando!", termina.

Leia Também: 'Big Brother - A Revolução'. Bruno abandona a casa