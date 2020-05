O programa 'Você na TV' iniciou a emissão desta quarta-feira com destaque à decisão do 'Big Brother' em expulsar Pedro Soá na sequência de atitudes violentas. O ex-concorrente seria hoje convidado na primeira parte do programa, contudo, não apareceu.

"Não vem hoje ao programa porque está ferrado a dormir, foi o que me foi dito", explicou Manuel Luís Goucha nos primeiros minutos do direto.

O apresentador adiantou ainda que ontem, após a saída, Pedro Soá reuniu-se com amigos uma vez que era o dia do seu aniversário. Estes deram-lhe alguns calmantes e acabaram por ficar juntos durante toda a noite.

Com isto, espera-se que o empresário esteja presente no 'Você na TV' esta quinta-feira, dia 28. Já a emissão de hoje contou com os comentários de Cinha Jardim, Ana Arrebentinha e Flávio Furtado.

