Esta terça-feira, dia 26, o dia foi de lágrimas, gritos e tensões na casa do 'Big Brother', mas a noite, por sua vez, foi de festa!

Após a saída conturbada de Pedro Soá, que foi expulso no dia do seu aniversário por atitudes violentas para com Teresa, o programa decidiu que os concorrentes precisavam de alguma animação.

Música e cervejas marcaram assim o serão dos participantes, que se mostraram descontraídos e unidos depois do dia de maiores emoções do jogo.

