Ao que parece, Pedro Soá e a ex-namorada, Ana Cristina Águas, continuam a viver em clima de tensão. Desde que decidiram separar-se, enfrentaram diversas polémicas e mostraram que o namoro de longa data não terminou da melhor forma.

Esta quinta-feira, 6 de julho, o antigo participante do 'Big Brother' partilhou na sua conta oficial de Instagram uma espécie de anúncio de venda do vestido de gala que a 'ex' usou para o acompanhar à gala de aniversário da TVI (em fevereiro deste ano).

"Vende-se vestido de gala. Passado a ferro pelo Igor. Pronto a usar e não cheira a sovaco", escreveu na legenda de uma montagem fotográfica. Uma das imagens mostra Ana com o vestido, mas com um emoji de uma cabra no seu rosto e na seguinte o mesmo vestido aparece com o cão de Pedro Soá deitado em cima dele.

Eis abaixo a polémica partilha:



© Reprodução Instagram/ Pedro Soá

Leia Também: "Preocupados com bilionários que se meteram numa 'lata de conservas'"