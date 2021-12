Pedro Scooby respondeu às acusações feitas por Luana Piovani, ex-mulher e mãe dos seus três filhos.

No Instagram, a atriz brasileira, que vive em Portugal, referiu que o surfista era um "pai relapso" por, alegadamente, não estar tempo suficiente com as crianças e lamentou ainda o comportamento dos filhos depois de passarem uma temporada com o pai.

Não ficando indiferente, Scooby referiu nas redes sociais: "Faz uns dois dias que falaram algumas coisas de mim na internet. Eu não vou ficar a discutir pela internet. Acho que internet não é lugar de se debater a vida do filho, tem vários outros meios. Eu também não quero expor a vida deles aqui".

"Quem convive comigo, quem já me cruzou e já viu como é a minha relação com meus filhos, sabe como sou dedicado como pai. Amo muito aquelas crianças. O maior presente é eles falarem: 'Papá, és o melhor do mundo'. Eu tenho os meus erros, também, como todos os pais e como mães também têm. Ali aprendes e melhoras", completa num vídeo.

Em comum, Luana e Pedro são pais de Dom, de nove anos, e dos gémeos Bem e Liz, de seis.

Note-se que entre as acusações feitas por Piovani está o facto de Liz ter começado a cantar funk com conteúdo sexual, das crianças chegarem atrasadas às aulas de karaté e ainda voltarem da temporada em casa do pai com piolhos.

