Atualmente a viver em Portugal com a companheira, Cintia Dicker, Pedro Scooby está neste momento no país natal, Brasil, com os filhos.

Dias que estão a ser destacados na página de Instagram do surfista. Esta quinta-feira, por exemplo, Pedro publicou nas stories da sua página de Instagram alguns vídeos dos pequenos Dom, de oito anos, e os gémeos, Bem e Liz, de cinco, a grafitar. Momentos que pode ver nas imagens que estão na galeria.

De recordar que os meninos são fruto do casamento terminado de Scooby com a atriz Luana Piovani.

Leia Também: O valor milionário das alianças de Pedro Scooby e Cintia Dicker