Pedro Scooby foi recentemente acusado pela antiga companheira, Luana Piovani, de não ser um pai presente para os três filhos de ambos: Dom, de oito anos, e os gémeos Liz e Bem, de quatro. Críticas que fez questão de rebater e que o levaram a empenhar-se ainda mais para mostrar que é afinal um pai presente.

Questionado por um seguidor do seu Instagram, o surfista brasileiro confirmou recentemente que está até à procura de uma casa em Portugal para dessa forma conseguir passar mais tempo no mesmo país onde vivem as crianças e se manter presente na educação dos três.

Será que esta mudança está para breve?

Leia Também: Luana Piovani mostra como tem sido a quarentena com os três filhos