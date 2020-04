Em Cascais, onde vive há cerca de um ano, Luana Piovani está a cumprir a sua quarentena na companhia dos três filhos - Dom, de oito anos, e dos gémeos Liz e Bem, de quatro.

Com a casa cheia e contrariando o desânimo causado pela pandemia da Covid-19, os dias da família têm sido de grande animação. Entre brincadeiras e mimos, a apresentadora tem aproveitado para passar tempo de qualidade com as crianças, fruto da relação passada com Pedro Scooby.

Na manhã desta segunda-feira, mostrou aos seguidores um pouco do que têm sido estes dias com uma série de imagens nas quais mostra as crianças nas mais diversas atividades (sempre em casa).

Veja na galeria.

