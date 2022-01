Pedro Scooby falou da relação que a mulher, Cintia Dicker, tem com os seus três filhos - Bem, Liz e Dom - frutos do seu anterior relacionamento com Luana Piovani.

Numa conversa no reality show 'Big Brother Brasil', o surfista garantiu que as crianças viveram uma fase feliz quando ficaram com ele e com Cintia durante o confinamento.

Por seu turno, elogiou uma atitude da ex-mulher, Luana Piovani: "Independente dos atritos que já tive com a Luana, ela não tem nenhum ciúme disso e acha isso incrível, da mesma forma que eu acho incrível como o namorado da Luana é carinhoso com as crianças, esse respeito a gente tem um pelo outro", notou.

