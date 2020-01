Pedro Ribeiro recorreu às redes sociais para falar sobre o seu novo projeto. Após ser anunciadocomo a nova aposta da TVI, o diretor da Rádio Comercial mostrou-se motivado e com força para iniciar esta nova etapa.

"A partir de segunda-feira, vou fazer parte da equipa do Nuno Santos, na direção de programas da TVI. Era impossível não aceitar este convite, nesta altura da minha vida e dada a dimensão apaixonante do desafio. Vamos com tudo: humildade, vontade de aprender, ambição de liderar", começou por escrever numa nota que se pode ler na sua página do Instagram, onde se mostrou grato pelo convite.

"Obrigado ao Nuno pelo desafio, pela confiança da aposta. Obrigado à Rita Rugeroni [companheira de Pedro], que está sempre na primeira linha do incentivo e que acha sempre que tenho condições de vencer qualquer desafio. Vou dar tudo. Continuo na Comercial, nas Manhãs e na direção. No fundo, o dia acaba de se tornar maior. Como os sonhos que trago comigo, de coisas por fazer, criar, inventar, aprender, para subir sempre a fasquia, com um objectivo que é o de sempre, neste ofício: liderar. Olá TVI, vamos", rematou.

