Foi anunciado esta quinta-feira que Pedro Ribeiro é o novo Diretor de Programas Executivo da TVI. A novidade foi dada por via de um comunicado da estação de Queluz e durante a tarde foi também oficializada nas redes sociais do canal.

Uma fotografia de Nuno Santos, responsável pelo Entretenimento e Antena do Canal, a dar as boas-vindas ao radialista marca assim a contratação.

Sabe-se que Pedro Ribeiro vai continuar com o cargo de Diretor da Rádio Comercial e vai conciliar as novas funções da TVI com o programa das manhãs na rádio.

