Pedro Ribeiro esclareceu uma dúvida com a qual foi confrontado, tendo usado para tal a sua conta de Instagram. "Gosto muito do Maisfutebol. Da equipa, do programa, do site. Da ideia. Perguntam-me porque não voltei. Porque dei dez anos de sextas-feiras a este programa. Enough", começa por referir numa publicação, indo desta forma direto ao assunto.

"Quem sabe se, um dia, não voltamos a estar juntos, num qualquer estúdio de televisão? A ideia do programa continua a fazer sentido. A ideia de poder bater bolas sobre futebol, sem insultos nem gritos, mas com boa conversa e humor, está mais válida do que nunca", justifica.

"Mas ao dar hoje com esta fotografia antiga de mim, no Maisfutebol, pensei: um dia dou lá um salto, só para matar saudades. Gravamos ou assim", completou.

Veja a publicação completa.

