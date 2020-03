Pedro Ribeiro decidiu destacar uma imagem do Papa Francisco, que, este domingo, rezou pelo fim do Covid-19 e caminhou nas ruas 'desertas' de Roma.

Um gesto que não deixou o diretor de Programas da Rádio Comercial e diretor de Programas Executivo da TVI ficar indiferente.

"Imagem poderosa, seja qual for a fé de cada um: O Papa Francisco saiu do Vaticano e caminhou por uma Roma praticamente deserta. Na Igreja de São Marcelo na Via del Corso, rezou diante do crucifixo que a fé católica crê ter salvo Roma da peste, em 1522", escreveu Pedro Ribeiro na sua página do Instagram.

