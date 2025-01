Depois de terem sido publicadas notícias que diziam que José Castelo Branco irá estar presente num evento de fé e espiritualidade em Roma, em fevereiro, e que iria lucrar com o mesmo, o agente do socialite fez questão de emitir um comunicado.

"José Castelo Branco não lucra com este evento. A sua participação é um gesto de entrega e partilha espiritual. Trata-se de um evento de fé, cultura e inspiração, e não de um projeto com fins lucrativos para o José", começa por dizer em nome do socialite.

"Este evento é inspirado pelos valores universais da Igreja Católica, tão bem exemplificados pelo Papa Francisco, que promove uma mensagem de empatia, respeito e acolhimento. É esse espírito que o José deseja partilhar com os participantes deste encontro", acrescenta na mesma partilha que fez na página de Instagram de José Castelo Branco.

"A espiritualidade é o centro deste evento. Este encontro, que se realiza em Roma, no coração da Igreja Católica, é uma oportunidade única de reunir pessoas em torno de valores como a fé, a cultura e a arte. O José participa com o objetivo de contribuir para este diálogo de elevação espiritual. É lamentável a distorção da verdade. Rejeitamos categoricamente a insinuação de que este evento é uma fonte de lucro para o José. A notícia publicada é falsa e desrespeita tanto o evento como os envolvidos", continua.

"Confiamos que o verdadeiro espírito deste encontro será reconhecido por todos, inspirado nos valores promovidos pelo Papa Francisco, que diariamente nos lembra da importância de vivermos com compaixão, verdade e harmonia. Agradecemos a todos os que nos acompanham neste momento de reflexão e partilha espiritual", concluiu.

