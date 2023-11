O novo desafio profissional de Pedro Pascal poderá muito bem passar pela sua integração no universo da Marvel.

Depois de já ter tido uma incursão no mundo dos heróis, como vilão do filme 'Mulher-Maravilha 1984', da DC Comics, o ator, de 48 anos, está agora prestes a firmar um contrato para se tornar o novo Reed Richards, líder do grupo Quarteto Fantástico.

Na imprensa americana, mais precisamente através dos meios The Hollywood Reporter, Variety e Deadline, a informação já é dada como certa, mas ainda faltam acertar os detalhes do contrato.

De acordo com estas três fontes, a maior dificuldade tem sido ajustar a disponibilidade do ator, que depois das participações nas séries 'The Mandalorian' e 'The Last Of Us' tem tido a agenda muito preenchida.

Ioan Gruffudd, em 2005 e 2007, Miles Teller, em 2015, e John Krasinski, em 2022, interpretaram anteriormente a personagem Reed Richards.

Leia Também: Roupa usada por Matthew Perry em 'Friends' à venda por quase 8 mil euros