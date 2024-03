Pedro Miguel Ramos esteve hoje, 19 de março, à conversa com Júlia Pinheiro. Sendo pai de quatro filhos - Santiago, de 18 anos, Laura, de 15, Maria Luísa, de 14, e ainda Caetana, de oito - o antigo apresentador e empresário mostrou-se sensibilizado com a mensagem que recebeu de todos a propósito do Dia do Pai.

Nesta conversa, o convidado foi também questionado sobre a sua reaproximação de Fernanda Serrano, que fez, inclusive, surgir rumores sobre uma possível reconciliação do casal.

"Todas as separações, ou quase todas, infelizmente têm momentos conturbados e momentos em que as vidas têm de se afinar ou de se ajustar.

Muitas vezes, também durante esses momentos, existem outras pessoas que chegam e que começam a participar também, indiretamente, no modus operandi das crianças, do dia a dia e, efetivamente, houve um período que coincidiu com a separação em que muitas vezes não houve qualquer tipo de relação", notou o entrevistado.

Segundo Pedro Miguel Ramos, o momento de viragem foi o aniversário da filha mais nova, Caetana, que no ano passado completou oito anos de vida. "O que acontece no aniversário da Caetana é um momento provocado, onde existe uma necessidade de termos de fazer alguma coisa e termos de valorizar ainda mais estas quatro crianças", explica.

Conta o entrevistado que os filhos ficaram bastante felizes por ver os pais a comunicar, algo que sempre desejaram.

Recorde-se que Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano divorciaram-se em 2019, após 15 anos de casamento.

