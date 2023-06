Foi há precisamente três anos, no dia 20 de junho de 2020, que Pedro Lima morreu. A data marcante foi assinalada logo pela manhã na página de Instagram de Rita Ferro Rodrigues, que fez questão de recordar com saudade o amigo.

"Mantenho-te vivo todos os dias, Pedrocas. Não consigo - nem quero - normalizar a tua ausência (até porque te sinto muito perto). Cada vez que me vens à cabeça é com este sorriso desarmado - o sorriso da juventude plena de quando éramos uns miúdos e, como o poeta, tínhamos em nós, todos os sonhos do mundo", começou por escrever a apresentadora na legenda de uma fotografia antiga de ambos.

"Amigo do caraças, a falta que fazes! São três anos a gerir saudades e memórias mas a viver em intensidade máxima, paleta de cores muito vivas, todos os sabores apurados, abraços longos e apertados, tempo para ouvir os outros - porque há coisas que se aprendem (não com a morte mas com a vida de pessoas puras e amáveis como tu). Meu querido Pedrocas. Aqui estamos nós, a dar o melhor que sabemos", completou.

