'Já Não Sou o que Era Agora Mesmo' é o novo livro de João Francisco Lima, filho do ator Pedro Lima, que morreu em junho de 2020. O jovem esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 1 de junho, no qual referiu que escrever os poemas presentes no livro foi uma forma de lidar com o luto.

"Escrevi o primeiro poema, que é a abertura, para o meu pai, para os que seriam os 50 anos dele. Foi muito duro, foi muito exigente emocionalmente, mas foi super positivo. Era um processo catártico e eu sentia-me aliviado de certa forma depois da escrita", começa por dizer.

João explica então por que a compilação de poemas o ajudaram a lidar com a dor da perda. "Para conseguir pôr por extenso de forma a que outros percebam o que eu estou a sentir, tenho de pensar muito bem, estruturar muito bem as ideias e os sentimentos que eu tenho. É um processo de autoconhecimento que se conclui numa exposição do que eu estou a falar".

"Isso começou quando eu percebi que tinha por alguma razão - isso eu não sei explicar - uma predisposição natural acima da média para partilhar o que estava a sentir", diz ainda, notando que as pessoas percebiam e identificavam-se com o que escrevia.

Na mesma conversa, o convidado refere que o seu objetivo é "facilitar a pessoas que se calhar não tenham tanta facilidade em concretizar os seus sentimentos a que leiam coisas que ou os desafiem ou os que façam sentir-se encontrados noutra pessoa".

"O luto é um momento de decisão. Podemos decidir como é que queremos lidar com essa frustração, essa dor, podemo-nos deixar ser engolidos por ela ou aprender a comunicar com ela e tirar partido do que tem para nos ensinar", completa.

