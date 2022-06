Pedro Guedes e os restantes finalistas de 'Big Broother - Desafio Final' foram esta quinta-feira desafiados a recordarem os melhores e piores momentos dentro do reality show. A dinâmica motivou as mais sinceras partilhas, levando o antigo modelo a tornar público que teve um ataque de pânico dentro da casa.

Ao lembrar a acesa discussão com Ana Barbosa, Pedro confessou: "Realmente foi uma situação que me aconteceu e que nunca tinha tido na minha vida. E olha que já passei por muitas. Nunca tinha tido uma crise de pânico, por exemplo… foi o que o enfermeiro me disse que eu tive. Nunca tive na minha vida uma crise de pânico".

Pedro contou ainda o que sentiu neste momento delicado e que o levou a pedir ajuda dos profissionais que acompanham os participantes do reality show. "Estava na cama… eram para aí 04h30 da manhã. Senti [um aperto no peito] e comecei a chorar de uma maneira que nunca tinha chorado", explicou.

Pedro sabia que os seus momentos de desespero não seriam revelados aos espetadores, mas o facto de estar a ser filmado numa situação tão vulnerável fez com que este fosse um momento "muito angustiante".

Reveja aqui o desabado de Pedro Guedes.

