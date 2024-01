Pedro Granger passa a integrar o elenco da série 'A Espia', da RTP, cujas filmagens acontecem neste momento na Figueira da Foz. A revelação foi feita pelo próprio ator, com recurso às redes sociais.

"E já vão rodando as filmagens da segunda temporada de 'A Espia' para a RTP, pelas mãos da Ukbar, sob a batuta do enérgico João Maia e na companhia de uma querida amiga e grande atriz com quem não me cruzava nesta coisa das artistices há já algum tempo", começou por escrever o ator.

Por fim, Pedro dirigiu-se a uma das colegas que irá encontrar neste projeto: "É sempre tão bom estar e trabalhar contigo, Maria João Bastos".

Leia Também: "A vida é feita de oportunidades". Pedro Granger agradece ao seu "patrão"