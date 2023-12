Este fim de semana foram várias as figuras públicas que aproveitaram o facto de estarmos na reta final do ano para fazer um balanço sobre 2023. Pedro Granger inclui-se no grupo, conforme aqui destacamos.

O ator recorreu à sua página de Instagram para partilhar a seguinte reflexão com os seguidores:

"Porque 2023 foi um ano de arregaçar as mangas com trabalhos que me vestiram com um enorme sorriso, muito obrigado a todos aqueles com quem tive a alegria de me ir cruzando.

A vida é feita de oportunidades e vocês deram-me a possibilidade de ser tão feliz a fazer aquilo de que mais gosto, e isso é um privilégio do tamanho do mundo.

Que 2024 venha com tanta ou mais alegria desta da boa que é representar, apresentar, compor, e artistices derivadas, e que vocês continuem desse lado com a simpatia e generosidade de me deixarem trabalhar para vocês, porque, ao fim do dia, é para o público que trabalho, é o público que acaba por ser o meu patrão.

Feliz ano novo minha gente. Cheio de saúde, paz, e com muitos sucessos na vida… e no trabalho, claro!".

