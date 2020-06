Devido à pandemia da Covid-19, milhares de famílias viram-se afetadas por dificuldades económicas e é necessário apelar a solidariedade. Pedro Granger fez questão de realçar esta questão nas suas redes sociais, destacando o papel do Banco Alimentar.

"Pessoal tudo a ajudar o Banco Alimentar quando vão pagar as contas do supermercado. Não têm que acartar com os produtos é só dizerem na caixa o que querem acrescentar. A sério. Está difícil para todos mas vamos todos dar um bocadinho", afirmou o ator numa publicação realizada na tarde desta quarta-feira.

