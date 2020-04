Esta terça-feira, o argumentista Rui Vilhena celebra 59 anos e a data foi carinhosamente assinalada por Pedro Granger.

A propósito deste dia simbólico, o ator recordou as personagens que interpretou em novelas do autor moçambicano.

"Parabéns Rui Vilhena por mais um ano de vida. Juntos no trabalho e na vida há 10 dez anos. Agora no ar, 'Na Corda Bamba', na TVI, mas já são cinco as personagens tuas às quais dei vida. Aqui ficam as outras quatro para recordar. Parabéns meu autor cinco estrelas. Juntos sempre", escreveu.

Vale recordar que Rui Vilhena é autor de grandes êxitos da TVI como as novelas 'Ninguém Como Tu' e Tempo de Viver', e a série 'Equador'.