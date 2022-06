Pedro Granger está de parabéns! O ator completa 43 anos de vida, data que evidenciou através de uma publicação na sua conta de Instagram na qual partilhou uma ternurenta fotografia de infância.

"Mais um ano no bolso, e siga o caminho! E que ano bom este. Um ano em que me reencontrei com este miúdo, este miúdo que eu era há muitos anos atrás, e que me fui esquecendo de ser", começa por dizer.

"Obrigado a todos os que estiveram comigo, lado a lado no caminho, com a certeza de que 'enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar!'. E que grande e bonita estrada há ainda pela frente. Obrigado vida. Consegues ser uma coisa muito boa", completa.

Veja fotografias do ator na galeria.

