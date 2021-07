A contratação de João Mário pelo Benfica é a notícia do dia no mundo do desporto. O regresso do jogador de futebol a Portugal, uma vez que se encontrava no Inter de Milão, foi confirmada esta terça-feira, 13 de julho, e não passou despercebida aos adeptos sportinguistas, entre eles, Pedro Fernandes.

"Eu realmente sou um romântico sonhador. Sportinguista desde sempre, na minha cabeça, e principalmente no meu coração verde carregado, estas coisas são sempre impossíveis de acontecer", começa por dizer.

"Eu que em pequenino sonhava jogar pelo meu Sporting, nunca, por nada deste mundo, vestiria a camisola de um rival. Mas as crianças crescem e têm contas para pagar e vai-se a ver e 1 milhão por ano não chega para nada. E lá se vai todo o amor", continua.

"Eu sei que, enquanto adepto e sem um cheque de 2 ou 3 milhões nas mãos, para mim é muito fácil dizer que nunca o faria. Mas não consigo deixar de ser esse romântico e sonhador que não conseguiria trair o seu amor e que hoje se sente atraiçoado. Podias ter ido para longe da vista para tentar ser feliz mas preferiste partir-me o coração. Adeus João. Mas tudo tem um lado positivo e assim pelo menos ficas por perto para veres o Sporting ser Bicampeão", terminou.

Note-se que o Sporting considera ter sido prejudicado neste processo. Isto porque o Inter de Milão estava contratualmente obrigado a compensar os leões em 30 milhões de euros caso se confirmasse o regresso do jogador a Portugal.

