Pedro Fernandes está atento às especulações à volta da possível saída de Rúben Amorim para o Manchester United e fez questão de se manifestar.

O animador da RFM preferia que o treinador se mantivesse no Sporting, e por isso deixou-lhe uma mensagem nas redes sociais.

"Hoje volto a publicar esta foto com alguns anos para ilustrar o que sinto. Isto estava a correr tão bem! Então e o 'vamos ver', Rúben? Não podias esperar mais um bocadinho? Não ouviste o Cristiano dizer que aquilo lá no United está tudo a cair de podre? Estou triste, mas o Sporting é maior do que qualquer pessoa e continuará forte caso se confirme a saída. Obrigado, Rúben, mas Sporting sempre", escreveu numa publicação que fez esta terça-feira, dia 29 de outubro, no Instagram.