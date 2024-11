Rúben Amorim está oficialmente de saída do Sporting para treinar o Manchester United. Em comunicado, o clube inglês fez o anúncio esta sexta-feira, 1 de novembro, e revelou que o treinador português inicia funções no próximo dia 11.

Ainda antes da saída de Amorim se ter tornado oficial, várias figuras públicas mostraram a sua 'tristeza' por verem o treinador 'abandonar' o Sporting.

Agora, também são várias as celebridades que têm vindo a reagir à notícia da oficialização nas redes sociais.

Eduardo Madeira, este sábado, 2 de novembro, partilhou uma ilustração de Rúben Amorim, rodeado de taças. O humorista agradeceu o trabalho do treinador no clube leonino e recordou os títulos que o mesmo conquistou durante os cinco anos ao serviço do Sporting.

"Obrigado por tudo Mister! Foste gigante! Dois campeonatos, duas taças da Liga, uma Supertaça. Boa sorte em Manchester", escreveu Eduardo Madeira na legenda da publicação.