Rúben Amorim é o homem do momento. Enquanto não há certezas sobre a sua partida do Sporting para o Manchester United, são várias as figuras públicas que têm algo a dizer sobre o assunto.

Depois das reções de nomes como Salvador Martinha e Pedro Fernandes, chegou a vez de César Mourão.

O ator, por exemplo, partilhou uma 'story' onde aparece ao telemóvel. "Estou Rúben? Sempre vais?", brincou o sportinguista.

Ana Galvão não quis deixar passar em branco este assunto e partilhou uma foto da notícia onde escreveu: "Vou buscar a minha roupa de luto", seguido de uma foto da sua cadela Vicky a chorar.

Filomena Cautela também usou a sua cadela Mel, que usa um laço verde, para comentar o assunto, afirmando: "A Mel está preocupada com a possível saída do Rúben."

Por outro lado, benfiquista ferrenha assumida, Ana Garcia Martins usou o humor para reagir à situação: "As coisas que amo, deixo-as livres. Se não voltarem é porque nunca foram do Sporting. Se voltarem, que seja para o Benfica", afirmando que estas palavras pertencem a um provérbio tibetano.

